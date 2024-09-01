В Ростове на автовокзале «Центральный» откроются отель, банк и супермаркет

В Ростове на автовокзале «Центральный» в скором времени откроется банк, супермаркет, капсульный отель, фуд-корт и отделения МФЦ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.
— Здесь созданы комфортные условия как для пассажиров, так и для водителей. Есть все необходимое, в том числе зоны ожидания, камеры хранения, комната матери и ребенка, — отметил губернатор.
Напомним, автовокзал «Центральный» с конца июня работает в тестовом режиме. Отсюда отправляются рейсы в Волгодонск, Новочеркасск, Зимовники, Арпачин, Елкин, Персиановский, Багаевскую, Заветное, Буденновскую, Селивановскую, Мелитополь, Мариуполь, Сочи, Краснодар, Донецк и Грузию.