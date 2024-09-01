Новую дорогу стоимостью 800 млн рублей открыли в Екатеринбурге

Движение запустил глава города Алексей Орлов.
Новую дорогу стоимостью почти 800 млн рублей построили за два года. Ее протяженность 1,7 километра, а ширина проезжей части — больше 7 метров.
Вдоль дороги обустроили тротуары с велодорожками, установили современные системы освещения, остановки общественного транспорта, а территорию вокруг озеленили. По дороге будут курсировать три автобусных маршрута.
По словам Алексея Орлова, дорогу будут в дальнейшем продлевать до северного района Химмаша, а в перспективе и в микрорайон Светлый.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл движение на развязке Бухара — Урал после реконструкции. Дорогу ремонтировали от дублера Сибирского тракта до остановки общественного транспорта «Бухара-Урал».