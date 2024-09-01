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Новую дорогу стоимостью 800 млн рублей открыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 1 сентября открыли важную для микрорайона Уктус магистраль по улице Рощинской.

Движение запустил глава города Алексей Орлов.

Новую дорогу стоимостью почти 800 млн рублей построили за два года. Ее протяженность 1,7 километра, а ширина проезжей части — больше 7 метров.

Вдоль дороги обустроили тротуары с велодорожками, установили современные системы освещения, остановки общественного транспорта, а территорию вокруг озеленили. По дороге будут курсировать три автобусных маршрута.

По словам Алексея Орлова, дорогу будут в дальнейшем продлевать до северного района Химмаша, а в перспективе и в микрорайон Светлый.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл движение на развязке Бухара — Урал после реконструкции. Дорогу ремонтировали от дублера Сибирского тракта до остановки общественного транспорта «Бухара-Урал».