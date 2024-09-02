Александр Беглов рассказал о главных транспортных проектах в Петербурге

Есть успехи и в других транспортных областях: завершается строительство нового аэропорта в Левашово. Петербург вошел в топ-8 регионов со 100% цифровой зрелостью в сфере транспорта. В городе внедрили систему электронного контроля оплаты проезда, впервые в России появился единый билет, работающий по принципу «электронного кошелька». В октябре этого года планируется запуск оплаты метро по биометрии, привязанной к банковской карте. С 2022 года идет тестирование беспилотных легковых автомобилей, а на трассе М-11 «Нева» запущены перевозки беспилотными грузовиками КАМАЗ.