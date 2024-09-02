Александр Беглов рассказал о главных транспортных проектах в Петербурге

Транспортная система Санкт-Петербурга развивается с использованием передовых разработок и подходов. Об этом на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Так полным ходом идет работа по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург-Москва. Инновационный подвижной состав будет строится в России. В Петербурге под ВСМ запланирована реконструкция станции Санкт Петербург-Главный и строительство технической станции Обухово-2.
Два других важных проекта: маршруты пригородно-городского сообщения: Белоостров — Аэропорт Пулково — Ораниенбаум и Токсово — Гатчина-Варшавская. Кроме того, планируется строительство вокзала «Волковский» для пригородных электричек.
— Цель наших совместных с РЖД проектов — максимальная интеграция железных дорог с городской транспортной сетью и вывод грузовых поездов из города позволит максимально использовать возможности Октябрьской железной дороги в интересах петербургских пассажиров, — сказал Александр Беглов.
Есть успехи и в других транспортных областях: завершается строительство нового аэропорта в Левашово. Петербург вошел в топ-8 регионов со 100% цифровой зрелостью в сфере транспорта. В городе внедрили систему электронного контроля оплаты проезда, впервые в России появился единый билет, работающий по принципу «электронного кошелька». В октябре этого года планируется запуск оплаты метро по биометрии, привязанной к банковской карте. С 2022 года идет тестирование беспилотных легковых автомобилей, а на трассе М-11 «Нева» запущены перевозки беспилотными грузовиками КАМАЗ.
Развивается и метро. Запущено самое большое за 30 лет обновление подвижного состава. В общей сложности город получит 950 новых вагонов. Петербург закупает современные «умные» трамваи.
— Все проекты, которые обсуждались на заседании координационного совета по развитию Санкт Петербургского транспортного узла, направлены на удовлетворение актуального запроса жителей города, они будут способствовать созданию дополнительных импульсов социально-экономического развития. Правительство России продолжит оказывать поддержку и помощь в реализации проектов в транспортной сфере агломерации Санкт Петербурга и Ленинградской области,