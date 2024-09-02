«Самый современный поезд»: Беглов принял участие в запуске «Балтийца» на первой линии метро

Он отметил, что программа обновления парка поездов метро ведется очень быстро. Так, 26-й состав уже прибыл в депо для финальных испытаний. На заводе сейчас ведется сборка 27-го и 28-го составов. Всего же в 2024 году будет поставлено десять поездов, еще столько же — в следующем году. А до 2031 года метрополитен получит 950 современных вагонов, что составляет половину парка.