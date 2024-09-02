«Самый современный поезд»: Беглов принял участие в запуске «Балтийца» на первой линии метро

«“Балтиец” — один из самых современных поездов в мире. И это наш, отечественный поезд. 90% материалов, узлов и деталей — российского производства. Собирают составы в Петербурге на Октябрьском электровагоноремонтном заводе».
Он отметил, что программа обновления парка поездов метро ведется очень быстро. Так, 26-й состав уже прибыл в депо для финальных испытаний. На заводе сейчас ведется сборка 27-го и 28-го составов. Всего же в 2024 году будет поставлено десять поездов, еще столько же — в следующем году. А до 2031 года метрополитен получит 950 современных вагонов, что составляет половину парка.
Стоит отметить, что у новых поездов изменили интерьер и экстерьер. Теперь их окрашивают в цвета линий петербургского метро. А для обвики сидений используют новый рисунок — силуэт Петропаловской крепости.
«Балтиец» по словам губернатора полностью отвечает всем требованиям транспорта нового поколения. Состав вмещает почти 1500 человек. В нем сделано все для комфорта и безопасности граждан. Вагоны поезда очень вместительные, у них широкий дверной проем. В головных вагонах есть специальные места для инвалидов.
Александр Беглов отметил, что высокий темп обновления парка метро удалось сохранить благодаря поддержки президента. Именно по его поручению из Фонда национального благосостояния на эти цели выделили почти 100 миллиардов рублей.