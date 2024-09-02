Цены на «вторичку» в Челябинске пошли вниз

Обзор цены, актуальный на начала сентября, опубликовал «Коммерсант». Согласно его выкладкам Челябинск оказался в числе российских территорий, в которых цена на вторичную недвижимость опустилась за месяц наиболее серьезно. Средняя номинальная стоимость предложения в начале сентября в южноуральском мегаполисе стала равна 103,4 тыс. рублей за один квадратный метр, показатель ушел вниз за месяц 0,80%. Сильнее чем в Челябинске цены на вторичку просели только в Ленинградской области и Уфе.