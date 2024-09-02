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В Челябинске фиксируют серьезный рост цен на квартиры в новостройках

Свежее исследование рынка недвижимости определило, что южноуральский мегаполис находится в числе городов с наиболее высокой динамикой роста цен на новое жилье.

Анализ рынка новостроек в разных российских городах был проведен аналитиками компании «Этажи». Издание «Известия», которые опубликовали обзорный материал о ситуации на рынке недвижимости, основываясь на этих выкладках, отмечают, что Челябинск находится на втором месте в стране среди городов, где за прошедший месяц средние цены на жилье в новостройках выросли наиболее значительно. Квадратный метр нового жилья прибавил к своей цене за месяц 3,5%. Серьезнее чем в Челябинске выросли цены только в Краснодаре.

В соседнем Екатеринбурге цены на новостройки росли более медленными темпами — плюс 0,8%, а в Уфе олни даже пошли вниз — минус 0,7%.

экономика
недвижимость