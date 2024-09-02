Названо, сколько челябинцев получают зарплату выше среднего по стране

Аналитику по ситуации на рынке труда на основе данных за 2023 год опубликовало РИА «Новости». Челябинская область в общероссийском рейтинге высоких зарплат занял 25 место. Доля сотрудников с зарплатой выше среднего по стране на Южном Урале составила 27,3%, а тех, у кого зарплата вдвое превышает среднероссийский уровень в Челябинской области оказалось 6,4%.
Как отмечает авторитетный телеграм-канал «Глав. Индекс», который преломил полученные данные на Уральский федеральный округ, Челябинская область по количеству работников с высокими зарплатами находится на 4 месте на Урале, обгоняя по этому показателю Свердловскую и Курганскую области. 1 место в УрФО да и во всей России занимает в этом вопросе Ямало-Ненецкий автономный округ.