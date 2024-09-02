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Названо, сколько челябинцев получают зарплату выше среднего по стране

Составлен рейтинг российских регионов по уровню зарплат.

Аналитику по ситуации на рынке труда на основе данных за 2023 год опубликовало РИА «Новости». Челябинская область в общероссийском рейтинге высоких зарплат занял 25 место. Доля сотрудников с зарплатой выше среднего по стране на Южном Урале составила 27,3%, а тех, у кого зарплата вдвое превышает среднероссийский уровень в Челябинской области оказалось 6,4%.

Как отмечает авторитетный телеграм-канал «Глав. Индекс», который преломил полученные данные на Уральский федеральный округ, Челябинская область по количеству работников с высокими зарплатами находится на 4 месте на Урале, обгоняя по этому показателю Свердловскую и Курганскую области. 1 место в УрФО да и во всей России занимает в этом вопросе Ямало-Ненецкий автономный округ.

экономика