Названо, сколько челябинцев получают зарплату выше среднего по стране

Как отмечает авторитетный телеграм-канал «Глав. Индекс», который преломил полученные данные на Уральский федеральный округ, Челябинская область по количеству работников с высокими зарплатами находится на 4 месте на Урале, обгоняя по этому показателю Свердловскую и Курганскую области. 1 место в УрФО да и во всей России занимает в этом вопросе Ямало-Ненецкий автономный округ.