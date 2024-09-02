В Омской области цены на бензин за восемь месяцев выросли более чем на 5%

Таковы данные сервиса «iMonitoring», опубликованные на ресурсе федерального Минфина. Так литр бензина марки АИ-92 в конце августа в Омской области в среднем стоил 50,62 рубля. По сравнению с данными на 25 декабря прошлого года цена выросла на 2,65 рубля (5,52%). Бензин марки АИ-95 подорожал за этот период на 2,95 рубля (5,66%). За литр этого топлива в регионе придётся в среднем заплатить 55,07 рубля.