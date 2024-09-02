В Иркутской области в 2024 году ликвидируют 72 свалки

В 2024 году за счет субсидий из областного бюджета, предоставленных местным бюджетам, ликвидируют 72 несанкционированные свалки на территории 15 муниципальных образований региона. Общая площадь этих свалок — 29,86 га, а объем накопленных отходов — 128,4 тыс. кубометров.
Завершены работы по ликвидации семи свалок в Куйтунском, Аларском и Заларинском районах. Площадь ликвидированных свалок составила 5,33 га, а объем вывезенных отходов достиг 35,6 тыс. кубометров, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Работы по ликвидации оставшихся 65 свалок продолжаются в Усольском, Заларинском, Куйтунском, Балаганском, Осинском районах, а также на территории города Черемхово. Основная часть свалок будет ликвидирована до конца сентября, а полное завершение мероприятий запланировано до 1 ноября 2024 года.
«В 2023 году в рамках федерального проекта “Сохранение озера Байкал” за счет средств федерального и регионального бюджетов в Ольхонском и Иркутском районах были ликвидированы семь несанкционированных свалок, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В результате реализации данного мероприятия на 2,89 га была сокращена общая площадь территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал», — отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.