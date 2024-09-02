В Иркутской области в 2024 году ликвидируют 72 свалки

«В 2023 году в рамках федерального проекта “Сохранение озера Байкал” за счет средств федерального и регионального бюджетов в Ольхонском и Иркутском районах были ликвидированы семь несанкционированных свалок, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В результате реализации данного мероприятия на 2,89 га была сокращена общая площадь территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал», — отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.