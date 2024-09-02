Качество дорожного покрытия проверяют на улицах Иркутска

«Для проверки на каждом участке площадью 3 тысячи квадратных метров производится вырубка. Используем бензорез либо спецоборудование. На месте оценивается толщина, которая должна составлять от 5 см. После этого фрагмент покрытия направляется в лабораторию для исследования воздушных пустот, содержание которых не должно превышать 6%, а также других показателей», — пояснил заместитель начальника отдела строительства, реконструкции и ремонта дорог мэрии Лаврентий Одоров.