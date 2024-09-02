Качество дорожного покрытия проверяют на улицах Иркутска

В этом году подрядные организации обновят 26 улиц. На большинстве объектов уже выполняют укладку асфальта, качество которого контролируют специалисты городской администрации, независимого стройконтроля и ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
«Для проверки на каждом участке площадью 3 тысячи квадратных метров производится вырубка. Используем бензорез либо спецоборудование. На месте оценивается толщина, которая должна составлять от 5 см. После этого фрагмент покрытия направляется в лабораторию для исследования воздушных пустот, содержание которых не должно превышать 6%, а также других показателей», — пояснил заместитель начальника отдела строительства, реконструкции и ремонта дорог мэрии Лаврентий Одоров.
Если показатели находятся за пределами нормативов, подрядчики демонтируют некачественный асфальт и укладывают новый, который проверяют повторно. Только после получения положительного заключения по каждому слою на дорогу наносят постоянную разметку, сообщает пресс-служба администрации города.
Такие мероприятия провели на объездной Ново-Ленино, а также на Горького, Володарского, Пролетарской, Ленинградской, Байкальской, Сеченова, Якоби, Трудовой, Литвинова, Чайковского, Малой Розе, 25-го Октября, в 20-м Советском и Спортивном переулках.
«Уже начали принимать объекты, которые ремонтируем в этом году на дополнительно выделенные правительством средства. Например, накануне сделали вырубки асфальта на участке Байкальской от Станиславского до Байкальского кольца. Поручил всем подрядчикам усилить темпы работ. Задача — обеспечить комфорт горожанам в максимально сжатые сроки», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.