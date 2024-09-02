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Жителям Красноярска рассказали, как идёт ремонт дорог

На каких-то участках работы завершили.

В Красноярске продолжают ремонтировать дороги, работы на некоторых участках уже завершены, — сообщает Специализированное автотранспортное предприятие.

Так, на ул. Свердловской заасфальтировали тротуары. На улицах Волжской и Говорова только начали их асфальтировать.

На улицах Рейдовой и Борисевича дорожники укладывают верхний слой асфальтобетона.

Кроме того, на ул. Маяковского начали укладывать выравнивающий слой асфальта. На ул. Пионерской правды эти работы завершены.

На переулках Вузовском и Якорном, улицах Коммунальной и Транзитной дорожники начали убирать старое покрытие.

А на пер. Медицинском и ул. Алеши Тимошенкова обустраивают газоны.