Жителям Красноярска рассказали, как идёт ремонт дорог

В Красноярске продолжают ремонтировать дороги, работы на некоторых участках уже завершены, — сообщает Специализированное автотранспортное предприятие.
Так, на ул. Свердловской заасфальтировали тротуары. На улицах Волжской и Говорова только начали их асфальтировать.
На улицах Рейдовой и Борисевича дорожники укладывают верхний слой асфальтобетона.
Кроме того, на ул. Маяковского начали укладывать выравнивающий слой асфальта. На ул. Пионерской правды эти работы завершены.
На переулках Вузовском и Якорном, улицах Коммунальной и Транзитной дорожники начали убирать старое покрытие.
А на пер. Медицинском и ул. Алеши Тимошенкова обустраивают газоны.