В Самаре утвержден план повышения тарифов на холодную воду на 2025 год

В 2026 году тарифы снова поднимутся в июле. Однако кубометр холодной воды будет стоить не 53,41 рубля, как предполагалось ранее, а 52,54 рубля. Тариф на водоотведение составит 27,3 рубля вместо 27,66 рубля. Эти тарифы будут действовать до 31 декабря 2026 года.