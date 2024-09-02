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В Самаре утвержден план повышения тарифов на холодную воду на 2025 год

Цены на холодную воду увеличат в Самаре с 1 июля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Власти утвердили новый план на повышение тарифов на холодную воду. С 1 июля 2025 года в Самаре вырастут цены на холодную воду и канализацию для абонентов ООО «Самарские коммунальные службы». Соответствующий приказ опубликовал департамент ценового и тарифного регулирования региона.

Согласно документу, тарифы на 2025 и 2026 годы уже утверждены. Стоимость холодного водоснабжения увеличится с 44,88 до 49,02 рубля за кубометр, а водоотведение — с 25,52 до 26,59 рубля за кубометр.

В 2026 году тарифы снова поднимутся в июле. Однако кубометр холодной воды будет стоить не 53,41 рубля, как предполагалось ранее, а 52,54 рубля. Тариф на водоотведение составит 27,3 рубля вместо 27,66 рубля. Эти тарифы будут действовать до 31 декабря 2026 года.

ЖКХ