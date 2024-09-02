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Супруга пермского аптекаря вернет обанкротившейся фирме 5 млн рублей

Арбитражный суд Москвы обязал супругу бывшего пермского фармацевта Андрея Годовалова Марию Годовалову вернуть в конкурсную массу ООО «Годовалов» недействительный платеж. Информация об этом содержится в картотеке суда. Общая сумма требований составляет 5 млн руб.

Согласно определению суда, арбитраж признал недействительным платеж, совершенный обанкротившимся ООО «Годовалов» в пользу Марии Годоваловой. Оспариваемая сделка от 4 октября 2023 года была совершена в течение года до принятия к производству заявления о признании компании банкротом.

Напомним, 21 ноября 2023 года Андрей Годовалов и его деловой партнер Николай Шаврин обратились в краевой арбитражный суд с заявлениями о признании себя несостоятельными. Господин Годовалов добровольно признавал за собой долг в размере 4,27 млрд руб. Иски о самобанкротстве Андрея Годовалова и Николая Шаврина были рассмотрены, в марте предприниматели были признаны краевым арбитражем банкротами.

Андрей Годовалов зарегистрировался в качестве ИП в 1998 году. Как индивидуальный предприниматель, специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Помимо этого, господин Годовалов напополам с пермским бизнесменом, господином Шавриным, владеет зарегистрированным в Москве ООО «Годовалов», которое занимается фармацевтической логистикой, и сетью аптек «Аптека от склада». ООО «Годовалов» признано банкротом, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность.