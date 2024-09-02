Инвестпул застройщиков города-спутника Владивостока создадут до конца года

«Как и планировалось это будет не один инвестор, а группа, в которую войдут ведущие застройщики страны. Полностью сформируем этот инвестиционный пул до конца года. Нам важно сбалансировать процесс — первый, опережающий шаг, должно сделать государство. Надо обеспечить инвесторам необходимые условия, провести инженерную подготовку, укрепить берег будущей набережной, подвести инфраструктуру», — сказал Чекунков.