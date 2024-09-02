Инвестпул застройщиков города-спутника Владивостока создадут до конца года

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ключевой инвестиционный пул застройщиков города-спутника Владивостока сформируют до конца 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости накануне Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«Как и планировалось это будет не один инвестор, а группа, в которую войдут ведущие застройщики страны. Полностью сформируем этот инвестиционный пул до конца года. Нам важно сбалансировать процесс — первый, опережающий шаг, должно сделать государство. Надо обеспечить инвесторам необходимые условия, провести инженерную подготовку, укрепить берег будущей набережной, подвести инфраструктуру», — сказал Чекунков.
По его словам, интерес к участию в строительстве достаточное большой, Минвостокразвития получило несколько заявок, которые сейчас дорабатываются с учетом масштаба проекта.
Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «Про Город». По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР «Приморье» общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
Восточный экономический форум пройдет