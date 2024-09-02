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Зарплата новосибирских учителей выросла на 11%

Средняя зарплата школьных учителей в Новосибирской области выросла на 11%, но этого не хватило, чтобы войти в ТОП-20.

Результаты предоставила пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Средняя заработная плата учителей в августе 2024 года составляет 41 000 рублей. В 2023 году зарплата учителя составляла около 36 500 рублей.

Аналитики составили ТОП уровня оплаты труда в России. На первом месте оказалась Москва: средняя зарплата составляет 75 200 рублей. На втором месте рейтинга Камчатский край с отставанием всего в 200 рублей. Третью строчку ТОПа заняла Магаданская область — 72 000 рублей.

Новосибирская область не вошла в ТОП-20, регион разместился на 24 строчке рейтинга.

В пресс-службе сообщили, что в целом в июле 2024 года в Новосибирской области средняя предлагаемая зарплата выросла почти на 30% и составила около 65 000 рублей.