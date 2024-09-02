Мэрия Самары не разрешила высотную застройку пустыря в Куйбышевском районе

Мэрия Самары отклонила проект строительства высотных жилых зданий на пустыре возле поселка Засамарская Слободка. Глава города Елена Лапушкина вновь отказала ООО «Специализированный застройщик “Стрелка” в реализации планов по возведению многоэтажек у улицы Шоссейной. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.
Земельный участок площадью 8033 кв. метра находится недалеко от Фрунзенского моста. Застройщик предложил построить несколько высотных жилых домов, но проект был отклонен из-за отрицательных голосов членов комиссии по подготовке правил землепользования.
Основная причина — отсутствие необходимых социальных объектов в окрестностях будущего жилого комплекса. Мэрия, приняв к сведению решение комиссии, не разрешила высотную застройку пустующей территории.