Суд обязал мэрию Новосибирска ликвидировать крупную свалку

Суд обязал мэрию Новосибирска ликвидировать несанкционированную свалку площадью 58 тыс. кв.м. Об этом в понедельник, 2 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, в ходе проверки законодательства об охране окружающей среды на территории Верх-Тулинского сельсовета был обнаружен незаконный полигон твёрдых бытовых отходов. При этом муниципалитетом не принимались меры к его ликвидации.
Выявленные нарушения стали основанием для обращения прокурора в суд с иском о понуждении чиновников к ликвидации свалки.
Суд исковые требования удовлетворил, теперь прокуратура контролирует исполнение судебного решения.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в НСО планируют бороться со стихийными свалками с помощью ИИ и беспилотников.