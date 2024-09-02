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Суд обязал мэрию Новосибирска ликвидировать крупную свалку

Несанкционированный полигон обнаружила прокуратура Новосибирского района.

Источник: прокуратура НСО

Суд обязал мэрию Новосибирска ликвидировать несанкционированную свалку площадью 58 тыс. кв.м. Об этом в понедельник, 2 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, в ходе проверки законодательства об охране окружающей среды на территории Верх-Тулинского сельсовета был обнаружен незаконный полигон твёрдых бытовых отходов. При этом муниципалитетом не принимались меры к его ликвидации.

Выявленные нарушения стали основанием для обращения прокурора в суд с иском о понуждении чиновников к ликвидации свалки.

Суд исковые требования удовлетворил, теперь прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в НСО планируют бороться со стихийными свалками с помощью ИИ и беспилотников.

экология