Иркутская область вошла в десятку лидеров по высоким зарплатам

Жители Иркутской области стали обладателями самых высоких зарплат по Сибири. Специалисты РИА-Новости составили рейтинг, в котором Приангарье вошло в десятку лидеров. Данные брали за 2023 и 2024 годы.
Если следовать данным таблицы, то Иркутская область занимает 10 место. Тут 39,3% населения получают зарплату выше среднего по стране. А 12,5% получают сумму, которая превосходит даже две заработные платы.
А вот Красноярский край оказался на 13 месте, там 36,8% получают зарплату выше среднего. Забайкальский край на 24 месте, там 27,6% получают подобное вознаграждение. А вот Республика Бурятия на 25 месте, там только четверть населения получает зарплаты выше среднего.
Согласно данным Росстата, средняя заработная плата в России за второй квартал составила 86495 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла практически на 13 тысяч рублей.