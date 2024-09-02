Иркутская область вошла в десятку лидеров по высоким зарплатам

А вот Красноярский край оказался на 13 месте, там 36,8% получают зарплату выше среднего. Забайкальский край на 24 месте, там 27,6% получают подобное вознаграждение. А вот Республика Бурятия на 25 месте, там только четверть населения получает зарплаты выше среднего.