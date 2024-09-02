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На общественный транспорт Красноярска ввели два вида проездных

В Красноярске появились проездные с ограниченным количеством поездок и безлимитные.

В Красноярске появились новые проездные для общественного транспорта. Об этом сообщает Министерство тарифной политики. Они двух видов — с ограниченным количеством поездок в месяц и безлимитные. Покупая проездные с ограниченным количеством, по городу можно прокатиться от 15 до 75 раз. Отметим, что неиспользованные поездки нельзя перенести. Карточки уже в продаже.

Проездные с ограничением количества поездок на месяц:

— 15 поездок — 600 рублей;

— 30 поездок — 1155 рублей;

— 45 поездок — 1710 рублей;

— 60 поездок — 2250 рублей;

— 75 поездок — 2625 рублей.

Безлимитные проездные:

— на сутки — 150 рублей;

— на 15 дней — 1400 рублей;

— на месяц — 2700 рублей.

Проездные будут работать на базе старых транспортных карт. Купить новые можно в «Розпечати», офисах «Телекомсервис» и почтовых отделениях.