На общественный транспорт Красноярска ввели два вида проездных

В Красноярске появились новые проездные для общественного транспорта. Об этом сообщает Министерство тарифной политики. Они двух видов — с ограниченным количеством поездок в месяц и безлимитные. Покупая проездные с ограниченным количеством, по городу можно прокатиться от 15 до 75 раз. Отметим, что неиспользованные поездки нельзя перенести. Карточки уже в продаже.
Проездные с ограничением количества поездок на месяц:
— 15 поездок — 600 рублей;
— 30 поездок — 1155 рублей;
— 45 поездок — 1710 рублей;
— 60 поездок — 2250 рублей;
— 75 поездок — 2625 рублей.
Безлимитные проездные:
— на сутки — 150 рублей;
— на 15 дней — 1400 рублей;
— на месяц — 2700 рублей.
Проездные будут работать на базе старых транспортных карт. Купить новые можно в «Розпечати», офисах «Телекомсервис» и почтовых отделениях.