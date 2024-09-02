На общественный транспорт Красноярска ввели два вида проездных

В Красноярске появились новые проездные для общественного транспорта. Об этом сообщает Министерство тарифной политики. Они двух видов — с ограниченным количеством поездок в месяц и безлимитные. Покупая проездные с ограниченным количеством, по городу можно прокатиться от 15 до 75 раз. Отметим, что неиспользованные поездки нельзя перенести. Карточки уже в продаже.