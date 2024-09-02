Петербург вошел в топ-10 регионов по уровню высоких зарплат

К слову, по данным экспертов, к росту зарплаты мог привести кадровый дефицит, который начали наблюдать на рынке еще с 2023 года. Это увеличило конкуренцию между работодателями и простимулировало увеличение платы за труд. Так, годом ранее средняя зарплата по стране выросла на 14,5 процента, достигнув 74,8 тысячи рублей, во втором квартале 2024 года — 86,5 тысячи рублей.