Петербург вошел в топ-10 регионов по уровню высоких зарплат

Петербург вошел в топ-10 регионов России, в которых почти или более половины работников получает зарплату выше среднего. Доля таких горожан составила 44,1 процента. Таким образом, город на Неве занял восьмое место в рейтинге. Москва оказалась на двух позициях выше — 45,7 процента. Такие данные приводит РИА Новости в своем исследовании.
— Петербург и Москва выполняют функции финансовых и интеллектуальных центров, на их территории располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний в России, — объяснили аналитики.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65,8 процента работников получают зарплату выше среднего. Достаточно высокие вознаграждения зафиксировали в области добычи нефти и газа. При этом цены там заметно ниже, чем в других северных или удаленных регионах. Второе место занял Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — высокую плату за свой труд получают 54,2 процента работников. Тройку замкнула Магаданская область — 53,3 процента.
К слову, по данным экспертов, к росту зарплаты мог привести кадровый дефицит, который начали наблюдать на рынке еще с 2023 года. Это увеличило конкуренцию между работодателями и простимулировало увеличение платы за труд. Так, годом ранее средняя зарплата по стране выросла на 14,5 процента, достигнув 74,8 тысячи рублей, во втором квартале 2024 года — 86,5 тысячи рублей.