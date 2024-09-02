В Перми средняя зарплата учителей выросла до 35,5 тысяч рублей

В Перми за прошедший год рост заработной платы учителей составил 22%, ее средний размер вырос до 35,5 тыс. руб. в месяц.
Платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter сообщила, что на такую зарплату могут рассчитывать педагоги с опытом работы от 1 года до 3 лет. Таких вакансий в сервисе по подбору вакансий разместили 47% работодателей.
Наиболее востребованными являются учителя по математике, по английскому языку, физике, русскому языку и начальных классов.
«Компании-наниматели стали лояльнее к молодым специалистам. Доля предложений о работе, в которых образовательные учреждения готовы рассмотреть новичков в профессии, выросла с 33% до 37%», — добавили в HeadHunter.
В целом про России размер средних зарплат находится в диапазоне 34,5−70 тыс. руб. В число зарплатных лидеров входят: Москва — 75,2 тыс. руб., Камчатский край — 75 тыс. руб., Магаданская область и Карачаево-Черкесская Республика — по 72 тыс. руб.