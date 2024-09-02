Доставка пенсий на счета омичей начнется с 3 сентября

Соцфонд России опубликовал график начислений пенсий и соцпособий для омичей на сентябрь. Первые выплаты будут начислены на счета граждан уже 3 сентября.
Соцпособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих омичей, а также выплаты в связи с рождением первого ребенка поступят на счета омичей 3 сентября, по почте они начнут приходить со 2 сентября.
Зачисление выплат из средств маткапитала будет осуществляться 5 сентября. Пособия по уходу за детьми до 1,5 лет работающим омичам придут
Пенсии и другие выплаты поступят на банковские счета граждан 9, 16 и 20 сентября.
В Соцфонде России отметили, что выплаты начинаются на счета омичей в течение всего дня.