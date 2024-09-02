Татарстан вошел в топ-15 регионов России с высокими зарплатами

В целом по России 32% работников получают больше одной средней зарплаты по стране. В 20 регионах результат лучше среднероссийского, а в 16 субъектах зарабатывают больше среднероссийской зарплаты менее 15% работающих. Больше двух средних зарплат получают около 11% работников.