В Москве провели испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону

«К работе в осенне-зимний период готовы 9 тыс. км магистральных и 9 тыс. км разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. В настоящее время сотрудники ПАО “МОЭК” завершили подготовительные мероприятия в полном объеме, горячее водоснабжение подается на все городские объекты», — сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что организация испытаний теплосетей является одним из основных направлений подготовки к отопительному сезону.
«Главная задача — заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. На первом этапе проводятся гидравлические испытания, во время которых устанавливается давление, превышающее рабочее. Затем — температурные испытания: в магистрали подается теплоноситель с максимальной температурой — до 130 градусов. Таким образом, имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов», — пояснил он.
Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.