В Москве провели испытания теплосетей в рамках подготовки к отопительному сезону

«Главная задача — заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. На первом этапе проводятся гидравлические испытания, во время которых устанавливается давление, превышающее рабочее. Затем — температурные испытания: в магистрали подается теплоноситель с максимальной температурой — до 130 градусов. Таким образом, имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов», — пояснил он.