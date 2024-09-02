Квадратные метры для многодетных: как получить субсидию на жилье

Еще учитывается история сделок с недвижимостью за последние пять лет. Если в этот период семья продавала квартиру, то ее площадь будет вычтена из общей площади, на которую они могли бы претендовать. Таким образом, государство стремится максимально учесть все факторы, которые могут повлиять на размер помощи, чтобы государственную поддержку получали семьи, действительно остро нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а не те, кто пытается использовать программу в корыстных целях.