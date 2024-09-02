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Две улицы в Новосибирске закрыли для проезда из-за ремонта теплотрасс

Ограничения продлятся от одной до двух с половиной недель.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Две улицы в разных районах Новосибирска стали непроезжими в связи с коммунальными ремонтами. Об этом в понедельник, 2 сентября сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Так, в Железнодорожном районе до 9 числа для машин закрыта проезжая часть улицы Октябрьской возле дома № 10 напротив средней общеобразовательной школы № 3 им. Б. Богаткова.

А в Октябрьском районе до 19 сентября стал непроезжим участок улицы Автогенной от дома № 94 до дома № 96.

«Ограничения связаны с ремонтом теплотрасс, работы проводит ООО “НТСК”», — уточнили в мэрии.

Водителей просят быть внимательными и искать пути объезда разрытых участок.