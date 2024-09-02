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Правила градостроительной политики в Самаре будут ужесточать

В Самаре планируют обеспечивать жилые районы социальной инфраструктурой.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области планируют ужесточать правила градостроительной политики. Об этом врио губернатора Вячеслав Федорищев заявил в рамках деловой программы фестиваля «ВолгаФест». Нынешний подход он назвал «неправильным».

—У нас сейчас много жилых кварталов, в которых нет нормальной социальной инфраструктуры, — отметил врио губернатора.

Правила градостроительной политики в Самарской области уже начали менять. Нововведения будут касаться и тех кварталов, которые уже построены и заселены: в них будут строить школы, детские сады, поликлиники.

строительство