Правила градостроительной политики в Самаре будут ужесточать

В Самарской области планируют ужесточать правила градостроительной политики. Об этом врио губернатора Вячеслав Федорищев заявил в рамках деловой программы фестиваля «ВолгаФест». Нынешний подход он назвал «неправильным».
—У нас сейчас много жилых кварталов, в которых нет нормальной социальной инфраструктуры, — отметил врио губернатора.
Правила градостроительной политики в Самарской области уже начали менять. Нововведения будут касаться и тех кварталов, которые уже построены и заселены: в них будут строить школы, детские сады, поликлиники.