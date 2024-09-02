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Мэр Екатеринбурга заявил о массовых проблемах дорожных подрядчиков

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что многие дорожные подрядчики столкнулись с проблемами из-за роста цен. Как сообщает «ФедералПресс», так градоначальник отреагировал на вопрос об угрозе банкротства подрядчика, который строит развязку у «Калины».

«Проблемы есть у многих в связи с удорожанием, с ростом цен. Это рабочие вопросы. Работы продолжаются, контракт еще не завершен», — сказал Орлов во время визита на Уктус.

В горадминистрации, в свою очередь, сообщили, что не обладают информацией о проблемах московской компании «АльмакорГруп», которая является подрядчиком объекта. ЕАН писал, что в Арбитражный суд Москвы массово поступили иски о признании ООО «АльмакорГруп» банкротом. В списке истцов есть как крупные организация, так и муниципальные учреждения. Например, иск о банкротстве ООО «АльмакорГруп» подало ГУП Москвы «Мосводосток». Большая часть исков поступила в июле-августе. Общая сумма долгов исчисляется десятками миллионов. Вдобавок к этому Федеральная налоговая служба приостановила операции по части счетов компании. Это следует из сведений, опубликованных в сервисе «Контур. Фокус».