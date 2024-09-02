Мэр Екатеринбурга заявил о массовых проблемах дорожных подрядчиков

В горадминистрации, в свою очередь, сообщили, что не обладают информацией о проблемах московской компании «АльмакорГруп», которая является подрядчиком объекта. ЕАН писал, что в Арбитражный суд Москвы массово поступили иски о признании ООО «АльмакорГруп» банкротом. В списке истцов есть как крупные организация, так и муниципальные учреждения. Например, иск о банкротстве ООО «АльмакорГруп» подало ГУП Москвы «Мосводосток». Большая часть исков поступила в июле-августе. Общая сумма долгов исчисляется десятками миллионов. Вдобавок к этому Федеральная налоговая служба приостановила операции по части счетов компании. Это следует из сведений, опубликованных в сервисе «Контур. Фокус».