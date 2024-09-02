Выплаты свердловским контрактникам увеличили до 1,5 млн рублей

Теперь семьи бойцов СВО смогут единоразово получить выплату более 1,5 миллионов рублей. Из этих денег 1 миллион выделяют из регионального бюджета, а еще 400 тысяч рублей семьи получают в качестве федеральной выплаты Минобороны. Также 100 тысяч рублей направляют из муниципального бюджета. Отметим, что в Екатеринбурге это сумма составляет не 100, а 200 тысяч рублей. Это действует на тех военнослужащих, которые заключат контракт в период с 1 сентября по 31 декабря 2024 года.