Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выплаты свердловским контрактникам увеличили до 1,5 млн рублей

В Свердловской области выплаты семьям контрактников увеличили до 1,5 миллионов рублей.

В Свердловской области правительство увеличило единовременную выплату военнослужащим-контрактникам до 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

— Родные свердловчан, участвующих в спецоперации, также продолжат получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей на семью и аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего, — отметили в департаменте.

Теперь семьи бойцов СВО смогут единоразово получить выплату более 1,5 миллионов рублей. Из этих денег 1 миллион выделяют из регионального бюджета, а еще 400 тысяч рублей семьи получают в качестве федеральной выплаты Минобороны. Также 100 тысяч рублей направляют из муниципального бюджета. Отметим, что в Екатеринбурге это сумма составляет не 100, а 200 тысяч рублей. Это действует на тех военнослужащих, которые заключат контракт в период с 1 сентября по 31 декабря 2024 года.