Новосибирцам досрочно перечислят пенсии и пособия

Так, 3 сентября 2024 года в банки перечислят такие выплаты, как ежемесячные выплаты на ребенка военных, выплата в связи с рождением (усыновлением) 1-го ребенка до трех лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет родителям, которые не работают, а также единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам.
5 сентября 2024 года по графику произведут выплаты из средств маткапитала через банки.
6 сентября 2024 года перечислят в банки пособия по уходу за ребенком до полутора лет для родителей, которые работают.
11 сентября 2024 года по графику перечислят в банки пенсии «первого потока» получателей.
20 сентября 2024 года перечислят в банки пенсии «второго потока».