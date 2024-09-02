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Новосибирцам досрочно перечислят пенсии и пособия

В СФР по Новосибирской области сообщили, что график выплаты пенсий и пособий был изменен.

Так, 3 сентября 2024 года в банки перечислят такие выплаты, как ежемесячные выплаты на ребенка военных, выплата в связи с рождением (усыновлением) 1-го ребенка до трех лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет родителям, которые не работают, а также единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам.

5 сентября 2024 года по графику произведут выплаты из средств маткапитала через банки.

6 сентября 2024 года перечислят в банки пособия по уходу за ребенком до полутора лет для родителей, которые работают.

11 сентября 2024 года по графику перечислят в банки пенсии «первого потока» получателей.

20 сентября 2024 года перечислят в банки пенсии «второго потока».