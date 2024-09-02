Новосибирцам досрочно перечислят пенсии и пособия

Так, 3 сентября 2024 года в банки перечислят такие выплаты, как ежемесячные выплаты на ребенка военных, выплата в связи с рождением (усыновлением) 1-го ребенка до трех лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет родителям, которые не работают, а также единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам.