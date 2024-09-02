В Башкирии достигнут исторический минимум уровня безработицы.

По данным Башстата, с апреля по июнь в Башкирии официальной работы не имело 1,5% трудоспособного населения, или 30,5 тысячи человек. Таким образом, уровень безработицы достиг исторического минимума.
«О слове безработица на несколько лет можно забыть. До 2030 года у нас количество молодежи, которая выходит на рынок труда, будет только снижаться. Пополнения рынка труда просто не будет. Поэтому о безработице забываем. Главный вызов на сегодняшний день для нашей экономики — дефицит кадров. Сейчас задача каждого работодателя — заблаговременно задуматься о том, кто будет работать на его предприятии через 3, 5, 10 лет», — сказала министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова.
Она также добавила, что сейчас по региону на одного соискателя в среднем приходится 4 вакансии, а в обрабатывающих производствах и промышленности — 8.
Наибольшее количество трудоспособного населения заняты в сфере оптовой и розничной торговли (17,7%), а также в обрабатывающих производствах (16%). В сфере образования трудятся 9,2%, в строительстве — 9,0%, в добыче полезных ископаемых — 8,2%, в здравоохранении — 6,7%.
Как ранее сообщал Башинформ, к концу апреля на учете в службе занятости населения Башкирии состояли 11,7 тыс. человек, из них 10,5 тыс. — официально зарегистрированные безработные.