Экономист Васильев: Турция может использовать заявку в БРИКС для переговоров с ЕС

Собеседники Bloomberg уточнили, что Турция приняла решение вступить в БРИКС несколько месяцев назад после неудачных переговоров о присоединении к Евросоюзу, кандидатом в который страна является с 1999 года. Неудачи в переговорах, которые шли с 2005 года, в том числе привели к сохранению тесных отношений Турции с Россией после начала специальной военной операции на Украине.