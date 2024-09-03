Во Владивостоке стартовал ВЭФ 2024: планы, перекрытия, ограничения

Восточный экономический форум (16+) стартовал во Владивостоке на острове Русском 3 сентября, сообщает ИА PrimaMedia. Это так называемый «нулевой» день, вся деловая программа ВЭФ 2024 начнется с 4 сентября. Ожидается участие более 6000 человек из 76 стран и территорий.
Как рассказал ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, на Форуме будут подписаны значимые соглашения, направленные на развитие сотрудничества компаний, ведомств и регионов Российской Федерации, в том числе с иностранными партнерами. Они затронут такие направления, как реализация инвестиционных проектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества, телекоммуникации и цифровая экономика, образование и наука, жилищно-коммунальное хозяйство и другие.
Тем временем, с 31 августа в Приморье в связи с проведением форума действует ряд ограничений:
Морская акватория:
— С 00.00 2 сентября по 00.00 6 сентября плавание запрещено в акваториях залива Петра Великого, бухты Новик, Аякс и Парис, а также в акватории Амурского залива под низководным мостом.
— Запрещены стоянка и перемещение всех судов, кроме тех, что участвуют в организации форума, а также специальных спасательных судов.
Воздушное пространство:
— С 00.00 3 сентября по 00.00 6 сентября вводятся временные ограничения на использование воздушного пространства в радиусе 250 километров от Владивостока.
— Исключением станут рейсы для внутреннего и международного сообщения, обеспечивающие безопасность и доставку участников форума.
Портовые и транспортные ограничения:
— С 1 по 6 сентября запрещена перевалка опасных грузов в порту Владивостока.
— С 07.00 31 августа по 00.00 6 сентября на маршрутах форума запрещены дорожные и взрывоопасные работы.
— С 2 по 6 сентября с 07.00 до 22.00 запрещена перевозка опасных грузов и движение большегрузов.
— Въезд на остров Русский для тяжелых и крупногабаритных транспортных средств без специальных пропусков запрещен с 07:00 1 сентября по 00:00 6 сентября.
Ограничения на поездки и посещение объектов:
— С 1 по 6 сентября территория кампуса ДВФУ и его окрестности будут закрыты для граждан, допуск возможен только по специальным пропускам. Запрещено посещение выставки «Улицы Дальнего Востока».
Охотничий сезон:
— Переносится на дату после 6 сентября. Все виды охоты, кроме регулирования численности охотничьих ресурсов, будут запрещены с 1 по 6 сентября.
Ранее ИА PrimaMedia публиковало и деловую программу ВЭФ 2024, которая начнется 4 сентября. Главная тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловая программа включает семь тематических направлений: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».
Одной из первых гостям и участникам форум представят главную выставку мероприятия — «Улицу Дальнего Востока» (16+). Инсталляции развернутся на территории набережной кампуса ДВФУ и позволят 11 регионам ДФО представить свои проекты. С 3 по 6 сентября выставка будет доступна для участников форума, а 7 и 8 сентября откроет свои двери для всех желающих. Даши Намдаков и шаман, морепродукты и искусственный интеллект — корр. ИА PrimaMedia узнал, что подготовили регионы к ВЭФ в 2024 году.
Еще одно, ставшее уже традиционным для ВЭФ событие, — II Международный форум «День сокола» (16+). Успешный опыт 2023 года стал стимулом к продолжению работы над созданием центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных и дрофиных в разных регионах России. Главной выставочной экспозицией станет «Арабская деревня» на выставке «Улица Дальнего Востока», где участникам предложат насладиться арабским кофе и сладостями, приготовленными по старинным рецептам. Традиционный для Петропавловска-Камчатского общегородского фестиваль, посвященный соколиной тематике, также запланирован в рамках культурной программы «Дня сокола».
И, пожалуй, центральное событие ВЭФ — выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании. Глава государства проведет совещание по развитию инфраструктуры Дальнего Востока. В графике запланирован ряд переговоров и встреча с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
«Глава государства осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеосвязи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств, и проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа», — сообщила пресс-служба Кремля о программе на 4 сентября.