Во Владивостоке стартовал ВЭФ 2024: планы, перекрытия, ограничения

Одной из первых гостям и участникам форум представят главную выставку мероприятия — «Улицу Дальнего Востока» (16+). Инсталляции развернутся на территории набережной кампуса ДВФУ и позволят 11 регионам ДФО представить свои проекты. С 3 по 6 сентября выставка будет доступна для участников форума, а 7 и 8 сентября откроет свои двери для всех желающих. Даши Намдаков и шаман, морепродукты и искусственный интеллект — корр. ИА PrimaMedia узнал, что подготовили регионы к ВЭФ в 2024 году.