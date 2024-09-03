Алексей Чекунков: Дальний Восток развивается быстрее других регионов России. Локомотивом этого процесса является не только разворот на Восток, но — и это главное — системная государственная политика и воля, сфокусированные на развитии стратегически важной территории нашей страны. В 2023 году ДФО опередил среднероссийские показатели по темпам роста инвестиций в два раза. Такая же опережающая динамика в строительстве — объемы строительных работ за год выросли на 19 процентов. Так что ответ на ваш вопрос очевиден. Количество инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке с господдержкой, которые мы сопровождаем, растет и уже превысило 3,6 тысячи. Общий объем привлеченного на Дальний Восток капитала составляет 9,8 триллиона рублей, из которых 4,5 триллиона уже вложены. Введены в эксплуатацию более тысячи новых предприятий, создано 153 тысячи новых рабочих мест.