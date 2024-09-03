Дальний Восток развивается быстрее других регионов России

Дальний Восток опережает другие федеральные округа страны по инвестиционной привлекательности и темпам строительства. И это результат не только «разворота на Восток», но и проводимой государством политики. О прорывных технологиях, притоке молодых специалистов и ожиданиях от Восточного экономического форума «РГ» рассказал глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.
Алексей Олегович, какое место на ВЭФ-2024 займет международная повестка? Чего вы ждете от форума?
Алексей Чекунков: В новых геополитических реалиях значение Дальнего Востока растет. Россия сегодня — активный участник политических и экономических процессов, которые происходят в Азии. Традиционно мы ожидаем на ВЭФ многочисленных гостей из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и рассчитываем, что форум этого года станет глобальной площадкой для укрепления экономических связей и поиска новых форм взаимовыгодного сотрудничества, объединяющего страны с разными экономиками, традициями, культурами. Одним из перспективных направлений является технологическая кооперация России — необходимые условия для интенсивного движения в этом направлении сейчас как раз создаем на Дальнем Востоке.
Прорывные технологии и достижение технологического суверенитета — какие инициативы по этим направлениям есть в регионе?
Алексей Чекунков: Сегодня на Дальнем Востоке создан целый арсенал мер поддержки, которые активно задействуются и инициаторами высокотехнологичных проектов. С использованием льгот территорий опережающего развития, Свободного порта, Арктической зоны РФ и других преференционных режимов в регионе реализуется тысячи инвестиционных проектов. В том числе создаются высокотехнологичные производства в таких сферах, как горнодобыча, нефте- и газохимия, судостроение, агропром. Реализуются проекты по строительству центров обработки данных (ЦОД), созданию программного обеспечения и применению искусственного интеллекта.
Работает венчурный фонд «Восход», который сфокусирован на развитии высокотехнологичных компаний для решения индустриальных задач в биотехнологиях, медицине, робототехнике, «зеленых» технологиях, агротехнологиях и фудтехе, микро- и оптоэлектронике. Фонд инвестирует в российские глобальные технологические решения на стадиях коммерциализации и масштабирования, поддерживает проекты ранних стадий на Дальнем Востоке. Уже профинансировано более двадцати компаний. Среди них — разработчики системы анализа медицинских изображений на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта, программного обеспечения для управления промышленными роботами, инновационных биополимеров, системы голографической дополненной реальности и другие.
Для привлечения лучших ученых и организации взаимовыгодной кооперации со странами АТР на Дальнем Востоке создается Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) на острове Русский. Здесь будет построен инновационный комплекс, который объединит ИТ-парк, биомед- и биотех-центры, школу морской инженерии и интернат для одаренных детей. Резидентам ИНТЦ предоставляются налоговые и административные льготы.
Кроме того, активную научно-исследовательскую деятельность в кооперации с азиатскими партнерами в области фармакологии, биомедицины, нейротехнологий ведут крупнейшие дальневосточные университеты.
Прошло уже два года, как вся Россия развернулась на Восток. Выиграли ли от этого дальневосточные предприятия? Или конкуренция на рынке наоборот выросла?
Алексей Чекунков: Дальний Восток развивается быстрее других регионов России. Локомотивом этого процесса является не только разворот на Восток, но — и это главное — системная государственная политика и воля, сфокусированные на развитии стратегически важной территории нашей страны. В 2023 году ДФО опередил среднероссийские показатели по темпам роста инвестиций в два раза. Такая же опережающая динамика в строительстве — объемы строительных работ за год выросли на 19 процентов. Так что ответ на ваш вопрос очевиден. Количество инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке с господдержкой, которые мы сопровождаем, растет и уже превысило 3,6 тысячи. Общий объем привлеченного на Дальний Восток капитала составляет 9,8 триллиона рублей, из которых 4,5 триллиона уже вложены. Введены в эксплуатацию более тысячи новых предприятий, создано 153 тысячи новых рабочих мест.
В 2022 году был впервые зафиксирован приток молодежи на Дальний Восток. Тренд сохраняется? Что нужно еще сделать, чтобы привлекать молодых специалистов в регион?
Алексей Чекунков: Миграционный приток на Дальний Восток молодых людей в возрасте 20−24 лет мы фиксируем уже восемь лет. Дальневосточные регионы привлекают молодежь уникальными возможностями для самореализации и построения карьеры на новых предприятиях. В регионе открыто более 224 тысяч вакансий. Требуются горняки, строители, специалисты в области транспорта, логистики, машиностроения, рыболовства и аквакультуры и во многих других отраслях.
Для привлечения квалифицированных кадров правительство России реализует ряд специальных программ. В частности, по программе трудовой мобильности приезжающим на Дальний Восток специалистам востребованных профессий компенсируются расходы на переезд. При этом суммы компенсации для Дальнего Востока в 4,5 раза больше, чем в других регионах. В среднем по этой программе ежегодно приезжает около тысячи специалистов востребованных профессий.
Созданы особые условия для поддержки учителей, врачей и фельдшеров, переезжающих на работу в малые населенные пункты региона. Выплаты в рамках программ «Земский учитель», «Земский врач» и «Земский фельдшер» увеличены в два раза по сравнению с другими регионами. За четыре года такой поддержкой воспользовались более 3 тысяч человек.
Доступность социальной инфраструктуры и жилья — важный, а зачастую определяющий аргумент в пользу того, чтобы остаться на Дальнем Востоке или приехать сюда для учебы, работы, жизни. По поручению президента России реализуется программа «Доступное арендное жилье». Строятся 10 тысяч квартир, которые будут сдаваться востребованным специалистам по льготной ставке. Первые дома уже сданы в Якутии, Приморье и на Чукотке. Первые жильцы уже заселились. Действует программа льготного ипотечного кредитования — ставка сохранена на уровне 2 процентов годовых.