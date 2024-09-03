В Приморье изменился размер выплат пострадавшим от ЧС

— единовременная материальная помощь оказывается в размере 15 тысяч рублей на человека.



Финансовая помощь оказывается:



— за частично утраченное имущество первой необходимости в размере 75 тысяч рублей на человека;



— за полностью утраченное имущество первой необходимости в размере 150 тысяч рублей на человека.



Выплата единовременных пособий при введении режима чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера осуществляется:



— членам семей лиц, погибших в результате чрезвычайной ситуации, в размере 1,5 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи;



— гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда (тяжкий вред или средней тяжести вред — в размере 600 тысяч рублей на человека, легкий вред — 300 тысяч рублей на человека).



Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года.