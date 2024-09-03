В Приморье изменился размер выплат пострадавшим от ЧС

Внесены изменения в правила оказания единовременной материальной помощи, финансовой помощи гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Также был изменен и Порядок выплаты единовременных пособий гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
При введении режима чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера выплачиваются:
Ознакомиться с постановлениями правительства Приморского края от 07.08.2024 №№ 571-пп и 572-пп можно в «Приморской газете» № 61 (2203) на первой и второй страницах издания.
— единовременная материальная помощь оказывается в размере 15 тысяч рублей на человека.
Финансовая помощь оказывается:
— за частично утраченное имущество первой необходимости в размере 75 тысяч рублей на человека;
— за полностью утраченное имущество первой необходимости в размере 150 тысяч рублей на человека.
Выплата единовременных пособий при введении режима чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера осуществляется:
— членам семей лиц, погибших в результате чрезвычайной ситуации, в размере 1,5 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи;
— гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда (тяжкий вред или средней тяжести вред — в размере 600 тысяч рублей на человека, легкий вред — 300 тысяч рублей на человека).
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года.