Обширную культурную программу представит Хабаровский край на ВЭФ

Максим Никиточкин работает аккомпаниатором-концертмейстером в Краевом Дворце Дружбы «Русь». Он является лауреатом инструментальных конкурсов и фестивалей, ведущим солистом (соло инструментал) Хабаровского края, а также участником культурных программ XXII Олимпийских зимних игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года г. Сочи; участником делегации, представляющей Хабаровский край г. Аомори (Япония), г. Шеньян (КНР); Восточного экономического форума г. Владивосток; культурной программы Международной выставки-форума «Россия» г. Москва. Среди его достижений: лауреат II степени Всероссийского фестиваля «Душа баяна» (2022 г.); дипломант фестиваля «Ветераны городу» (2022 г.); дипломант ХХII Краевого фестиваля «Нам рано жить воспоминаниями» «Лучший концертмейстер» (2021 г.).