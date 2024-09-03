Обширную культурную программу представит Хабаровский край на ВЭФ

Артисты успешно реализуют свою деятельность при Краевом дворце дружбы «Русь». К примеру, «Диапазон» является лауреатом премии губернатора Хабаровского края в области молодежной политики, неоднократным участником Восточного экономического форума (г. Владивосток), международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны», краевого фестиваля — ярмарки «АмурФест», а также участниками международной выставки-форума «Россия» (г. Москва). В репертуаре коллектива современные патриотические, молодежные композиции, а также песни о Хабаровском крае.
А ведущие солисты коллектива «Сиара» являются участниками Восточного экономического форума (г. Владивосток), Российско-китайского приграничного культурного фестиваля, г. Тунцзян (КНР), фестиваля культуры и искусства «Созвездие Дальнего Востока» (г. Владивосток), международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны», краевого фестиваля — ярмарки «АмурФест», фестиваля «Арсеньев Live». Репертуар ансамбля разнообразен. В него включены лирические, эстрадные, военно-патриотические произведения. Основной репертуар коллектива исполняется совместно с Народным коллективом, вокально-эстрадной студией «Диапазон». Ансамбль активно принимает участие в культурно-спортивной деятельности Дальневосточного региона, и был удостоен наград в области танцевального искусства, почетных грамот, дипломов и благодарственных писем.
Коллектив «Just Beat» регулярно принимает участие в крупномасштабных, торжественных мероприятиях, правительственных приемах, церемониях награждения и концертных программах.
Репертуар коллектива основывается на музыке различных стилевых направлений. Участники студии постоянно повышают свое профессиональное мастерство, принимая участие в фестивалях, конкурсах районного, городского, всероссийского и международного уровней, за что неоднократно были награждены дипломами лауреатов и победителей.
Максим Никиточкин работает аккомпаниатором-концертмейстером в Краевом Дворце Дружбы «Русь». Он является лауреатом инструментальных конкурсов и фестивалей, ведущим солистом (соло инструментал) Хабаровского края, а также участником культурных программ XXII Олимпийских зимних игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года г. Сочи; участником делегации, представляющей Хабаровский край г. Аомори (Япония), г. Шеньян (КНР); Восточного экономического форума г. Владивосток; культурной программы Международной выставки-форума «Россия» г. Москва. Среди его достижений: лауреат II степени Всероссийского фестиваля «Душа баяна» (2022 г.); дипломант фестиваля «Ветераны городу» (2022 г.); дипломант ХХII Краевого фестиваля «Нам рано жить воспоминаниями» «Лучший концертмейстер» (2021 г.).
Артисты представят свои творческие программы 4 сентября на главной сцене Восточного экономического форума, а в остальные дни будут радовать концертными номерами и мастер-классами участников и гостей форума на павильоне Хабаровского края.