Новый выезд из Солнечного и виадук на Омской: в Красноярске утвердили проект улично-дорожной сети

УДС рассчитан на перспективу, с учетом роста интенсивности движения и возможности прокладки инженерных коммуникаций.
«Одна из основных задач, которую решает проект улично-дорожной сети — это закрепление мест общего пользования. Территория на карте обозначена зелёной штриховкой. На ней можно будет строить дороги и обустраивать зелёные зоны. В границах территории УДС строительство иных объектов недопустимо», — пояснила руководитель управления архитектуры Юлия Соловарова.
Проект доработали после публичных слушаний, которые прошли в начале года. «Что важно, в документации максимально исключены пересечения красных линий с уже существующими зданиями», — сообщили в мэрии.
При работе над проектом специалисты выявили более 100 бесхозных участков. Для них сформировали 26 земельных участков. Дополнительно разработали проекты межевания на 53 участка, которые в дальнейшем сформируют для строительства дорог, причем в обязательном порядке в течение 5 лет.
Также при доработке разработчики учли некоторые замечания жителей. Так, по просьбе красноярцев «пододвинули» дорогу на участке от улицы Чернышова до Плодово-Ягодной станции. Там предполагается построить четырёхполосную дорогу (две из них для автобусного движения), которые свяжут улицы Елены Стасовой и Становую. В обновленной редакции проектировщики сместили ее влево, что минимизировало количество земельных участков, попадающих в красные линии. «Это позволило максимально соблюсти права собственников дачных участков. Проект данной дороги уже получил положительное заключение госэкспертизы», — рассказали в мэрии.
Кроме того, в проекте УДС предусмотрено создание еще одного выезда из микрорайона Солнечный. Дорога пройдет от улицы Соколовской через Солонцы и на Авиаторов. Проект также получил положительное заключение госэкспертизы, решается вопрос с изъятием земельных участков для строительства.
Еще один объект, который появился на карте — это пешеходный мост на улице Омской через железнодорожные пути. Он свяжет улицы Калинина и Красномосковскую.
Учесть все пожелания красноярцев в новом проекте улично-дорожной сети не удалось. Так, горожане предлагали исключить проезд с улицы Дудинской до Взлётной. Но сделать это невозможно, так как данная дорога в соответствии с Генпланом является магистральной улицей районного значения, поэтому разработчики сохранили красные линии, где возможно сузили их, при этом предложили для данного участка в будущем разработать индивидуальный проект.