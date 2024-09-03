Новый выезд из Солнечного и виадук на Омской: в Красноярске утвердили проект улично-дорожной сети

Также при доработке разработчики учли некоторые замечания жителей. Так, по просьбе красноярцев «пододвинули» дорогу на участке от улицы Чернышова до Плодово-Ягодной станции. Там предполагается построить четырёхполосную дорогу (две из них для автобусного движения), которые свяжут улицы Елены Стасовой и Становую. В обновленной редакции проектировщики сместили ее влево, что минимизировало количество земельных участков, попадающих в красные линии. «Это позволило максимально соблюсти права собственников дачных участков. Проект данной дороги уже получил положительное заключение госэкспертизы», — рассказали в мэрии.