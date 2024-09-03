Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим повышенной готовности ввели в трёх районах Иркутской области

В Бодайбинском, Катангском и Мамско-Чуйском районах ввели режим повышенной готовности из-за низкого запаса топлива. Такой указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Источник: AP 2023

«Режим повышенной готовности введён в связи с низким объёмом запаса топлива, необходимого для прохождения отопительного периода 2024 — 2025 годов, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения», — прокомментировали АиФ-Иркутск в правительстве.

Главам муниципальных образований власти рекомендовали обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем тепло- и энергоснабжения.

На сегодня в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах находится 20 тысяч тонн угля. Ещё более 21,5 тысячи тонн угля уже отгрузили и сейчас он находятся в пути. В правительстве добавили, что с 3 по 16 сентября отгрузят дополнительно 18,2 тысячи тонн.

ЖКХ