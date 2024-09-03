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В Омской области отремонтировали ещё один участок трассы

В Таврическом районе завершился ремонт участка трассы «Таврическое — Луговое — Тихвинка — Новоуральский — Пристанское».

Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, работы велись на участке 19−20 км.

«Омские дорожники обновляли трассу в рамках президентского национального проекта “Безопасные качественные дороги”», — отметил глава региона Виталий Хоценко.

Подрядчиком выступил АО «Омскавтодор». Рабочие сняли деформированный слой асфальта, укрепили основание дороги по методу холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента. Затем было уложено два слоя нового покрытия, нанесена разметка, установлены дорожные знаки.

В данный момент идёт ремонт ещё двух участков трасс. Компания «Стройсервис» приводит в порядок участок 12−19 км, «Омскавтодор» — 20−26 км.

Ранее мы писали о том, что на ремонт двух участков дорог в Калачинском районе выделят 438,1 миллиона рублей.