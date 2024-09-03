Свои квартиры могут продать хабаровчане мэрии Хабаровска

Участие в аукционах открыто для владельцев благоустроенных квартир, которые готовы продать свою жилплощадь муниципалитету и получить за это компенсацию. Процесс стал более доступным благодаря снижению ставки обеспечения контракта до всего лишь 0,5%. А самое главное: после завершения сделки продавцам возвращаются все средства, которые они вложили в обеспечение контракта.