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Свои квартиры могут продать хабаровчане мэрии Хабаровска

В Хабаровске городская администрация запускает программу по покупке благоустроенных квартир у горожан для переселения жителей из аварийного жилья.

Это возможность для тех, кто имеет качественные жилые площади и хочет помочь своим согражданам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

К продаваемым квартирам есть несколько требований: они должны быть в состоянии, готовом к проживанию, а вся сантехника и бытовая техника — исправными.

Участие в аукционах открыто для владельцев благоустроенных квартир, которые готовы продать свою жилплощадь муниципалитету и получить за это компенсацию. Процесс стал более доступным благодаря снижению ставки обеспечения контракта до всего лишь 0,5%. А самое главное: после завершения сделки продавцам возвращаются все средства, которые они вложили в обеспечение контракта.

Чтобы стать участником аукциона, вам потребуется цифровая подпись и регистрация на портале «Госуслуги». Специалисты мэрии помогут вам на каждом этапе, предоставив всесторонние консультации и поддержку.

недвижимость