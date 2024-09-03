Выставка «Улица Дальнего Востока» торжественно открылась на ВЭФ-2024

«Мы каждый год показываем здесь 11 регионов: свои мечты, новые проекты, новые дороги и больницы, показываем то, как развивается Дальний Восток», — сказал зампред российского правительства, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в видеообращении в ходе открытия выставки.