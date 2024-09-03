Выставка «Улица Дальнего Востока» торжественно открылась на ВЭФ-2024

«Мы каждый год показываем здесь 11 регионов: свои мечты, новые проекты, новые дороги и больницы, показываем то, как развивается Дальний Восток», — сказал зампред российского правительства, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в видеообращении в ходе открытия выставки.
Он также отметил, что благодаря этой инициативе все 11 регионов федерального округа могут в одном месте показать свои лучшие проекты, которые повысят его привлекательность.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявлял, что проведение второго международного форума «День сокола» в рамках ВЭФ-2024 позволит вывести диалог мировых специалистов на новый уровень.
До этого стало известно, что павильон «Дом сокола» торжественно открыли на «Улице Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2024, который проходит во Владивостоке.