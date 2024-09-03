Новосибирск готовится к масштабному обновлению остановочных павильонов

Напомним, что вопрос обновления остановочных павильонов в Новосибирске поднимался еще в ноябре 2022 года. Тогда мэр Анатолий Локоть выразил обеспокоенность медленными темпами обновления изношенных конструкций и поручил департаменту транспорта подготовить план по замене и модернизации остановок до конца года.