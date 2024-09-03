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Новосибирск готовится к масштабному обновлению остановочных павильонов

Конкретная сумма, выделенная на реализацию проекта, пока не разглашается.

В Новосибирске сегодня объявят тендер на поставку новых остановочных павильонов. Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале, до конца года планируется приобрести еще около 70 таких конструкций.

Замена коснется изношенных остановок во всех районах города, а также позволит обеспечить новые микрорайоны, где они отсутствуют, необходимой инфраструктурой.

Напомним, что вопрос обновления остановочных павильонов в Новосибирске поднимался еще в ноябре 2022 года. Тогда мэр Анатолий Локоть выразил обеспокоенность медленными темпами обновления изношенных конструкций и поручил департаменту транспорта подготовить план по замене и модернизации остановок до конца года.

Конкретная сумма, выделенная на реализацию проекта, пока не разглашается.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске завершили масштабную реконструкцию Первомайского сквера.