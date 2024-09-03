В Иркутской области ограничат продажу алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в жилых домах

Законопроектом предлагается ограничить розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, с 22:00 до 9:00, установить требование об осуществлении розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе и буфеты.
Установление новых требований и ограничений станет следующим шагом в борьбе с «наливайками», имитирующими работу кафе и баров, деятельность которых влечет за собой нарушение обязательных требований, установленных федеральным законодательством, а именно прав граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания, уточняет пресс-служба облправительства.
Первым шагом стал вступивший в силу с 1 сентября областной закон, устанавливающий на территории региона требование к объектам общественного питания, расположенным в многоквартирных домах, в части наличия зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров.
Предполагается, что проектируемые ограничения вступят в силу в Иркутской области с марта 2025 года.