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В Иркутской области ограничат продажу алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в жилых домах

Иркутская область, НИА-Байкал — Глава региона Игорь Кобзев внес на рассмотрение Законодательного Собрания проект закона «О внесении изменений в закон “Об установлении дополнительного ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, на территории Иркутской области”.

Источник: НИА Байкал

Законопроектом предлагается ограничить розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, с 22:00 до 9:00, установить требование об осуществлении розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе и буфеты.

Установление новых требований и ограничений станет следующим шагом в борьбе с «наливайками», имитирующими работу кафе и баров, деятельность которых влечет за собой нарушение обязательных требований, установленных федеральным законодательством, а именно прав граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания, уточняет пресс-служба облправительства.

Первым шагом стал вступивший в силу с 1 сентября областной закон, устанавливающий на территории региона требование к объектам общественного питания, расположенным в многоквартирных домах, в части наличия зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров.

Предполагается, что проектируемые ограничения вступят в силу в Иркутской области с марта 2025 года.