В Иркутской области ограничат продажу алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в жилых домах

Установление новых требований и ограничений станет следующим шагом в борьбе с «наливайками», имитирующими работу кафе и баров, деятельность которых влечет за собой нарушение обязательных требований, установленных федеральным законодательством, а именно прав граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания, уточняет пресс-служба облправительства.