Во Владивостоке водный комплекс «Акватория» вновь откроется после обрушения потолка

«Мы сотрудничали с проверяющими организациями, обеспечивающими контроль соблюдения требований безопасности по всем аспектам деятельности. Как и обещали, демонтировали потолки этой конструкции по всей территории комплекса. Провели дополнительный внутренний контроль всех остальных конструкций, систем, декоративных элементов и гарантируем их безопасность. Были на постоянной связи со всеми пострадавшими гостями и рады, что сейчас с ними все в порядке», — рассказало руководство «Акватории».