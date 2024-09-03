Во Владивостоке водный комплекс «Акватория» вновь откроется после обрушения потолка

Спустя месяц после ЧП в здании водного комплекса «Акватория» во Владивостоке руководство сообщило об открытии дверей общественного пространства. Как стало известно ИА PrimaMedia, «Акватория» начнет работу в первые выходные сентября.
Несмотря на то, что гостей не было целый месяц, сотрудникам водного комплекса было чем заняться.
«Мы сотрудничали с проверяющими организациями, обеспечивающими контроль соблюдения требований безопасности по всем аспектам деятельности. Как и обещали, демонтировали потолки этой конструкции по всей территории комплекса. Провели дополнительный внутренний контроль всех остальных конструкций, систем, декоративных элементов и гарантируем их безопасность. Были на постоянной связи со всеми пострадавшими гостями и рады, что сейчас с ними все в порядке», — рассказало руководство «Акватории».
Напомним, 2 августа на гостей водного комплекса «Акватория» во Владивостоке обрушился потолок. По «завалами» оказалась площадь примерно в 100 кв.м. Известно, что пострадали восемь человек. Следком возбудил уголовное дело по факту обрушения потолка — ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Первым «под ударом» оказался главный инженер водного комплекса Игорь Черемисин. С учетом позиции прокурора Ленинского района г. Владивостока Романа Язвенко суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.