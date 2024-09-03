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В Омской области начнут включать отопление в детсадах и школах

К отопительному сезону приступят в северных районах.

Источник: Om1 Омск

Глава омского Минэнерго Владимир Шнипко в своём телеграм-канале сообщил о частичном старте отопительного сезона в северных районах Омской области в связи с холодной погодой и дождями. Такое решение было принято на оперативном совещании с главами районов.

«Учитывая дождливую и прохладную погоду, рекомендовал главам не дожидаться дальнейшего понижения температуры воздуха и при наличии технической возможности, начинать отопительный сезон в образовательных учреждениях — детских садах и школах», — сообщил Владимир Шнипко.

Отметим, что согласно нормативам отопительный сезон начинается после того, как средняя температура воздуха будет не выше +8 градусов в течение пяти дней. Подготовку к сезону в регионе должны завершить до 15 сентября.

ЖКХ