В Омской области начнут включать отопление в детсадах и школах

Глава омского Минэнерго Владимир Шнипко в своём телеграм-канале сообщил о частичном старте отопительного сезона в северных районах Омской области в связи с холодной погодой и дождями. Такое решение было принято на оперативном совещании с главами районов.
«Учитывая дождливую и прохладную погоду, рекомендовал главам не дожидаться дальнейшего понижения температуры воздуха и при наличии технической возможности, начинать отопительный сезон в образовательных учреждениях — детских садах и школах», — сообщил Владимир Шнипко.
Отметим, что согласно нормативам отопительный сезон начинается после того, как средняя температура воздуха будет не выше +8 градусов в течение пяти дней. Подготовку к сезону в регионе должны завершить до 15 сентября.