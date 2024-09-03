С 4 сентября в омских маршрутках поднимут стоимость проезда

Предприниматели, входящие в саморегулируемую организацию «Омские перевозчики», поднимают цены на проезд. Соответствующее решение, как стало известно порталу Om1.ru, было принято на последнем заседании и вступает в силу завтра, 4 сентября.
По новым правилам стоимость проезда за наличный расчёт и по картам уравнивается и составит 40 рублей. Отдельная цена установлена для школьников, пенсионеров и студентов: они по транспортной карте будут платить 35 рублей.
О причинах повышения рассказал один из членов СРО Юрий Лутков. Он напомнил, что дотаций из бюджета перевозчики не получают и оплата проезда — их единственный доход:
«Только за 8 месяцев с начала года дизельное и газомоторное топливо подорожало почти на 30%. Стоимость запасных частей по отдельным позициям возросла на 30−35%. Шины, тормозные колодки — это расходный материал, который нужно приобретать каждую неделю, и цены на них тоже растут постоянно. Умножьте эти затраты на количество автобусов и вы поймете, что все затраты по обслуживанию подвижного состава исчисляются сотнями тысяч рублей ежемесячно. Да и проблему дефицита кадров водителей можно решить, только предложив рыночную заработную плату. На все это нужно иметь средства».
Напомним, что весной маршрутки поднимали стоимость проезда до 35 рублей. СРО «Омские перевозчики» объединяет предпринимателей, работаюзих на маршрутах 6н, 42, 47н, 68, 97, 117н, 222, 303, 305, 323, 331, 339, 344, 346, 350, 359, 385, 386, 392, 394, 399, 409, 410, 418, 421, 425, 500, 514.