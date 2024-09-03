С 4 сентября в омских маршрутках поднимут стоимость проезда

«Только за 8 месяцев с начала года дизельное и газомоторное топливо подорожало почти на 30%. Стоимость запасных частей по отдельным позициям возросла на 30−35%. Шины, тормозные колодки — это расходный материал, который нужно приобретать каждую неделю, и цены на них тоже растут постоянно. Умножьте эти затраты на количество автобусов и вы поймете, что все затраты по обслуживанию подвижного состава исчисляются сотнями тысяч рублей ежемесячно. Да и проблему дефицита кадров водителей можно решить, только предложив рыночную заработную плату. На все это нужно иметь средства».