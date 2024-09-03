На двух улицах Новосибирска в 2025 году отремонтируют трамвайные пути

Кроме того, в рамках плановых работ также предусмотрен ремонт трамвайных путей протяженностью 4 километра 900 метров на улице Мира.
Ранее мы писали, что в Новосибирске в ближайшее время хотят закупить 70 новых остановок.
В 2025 году в Новосибирске начнется капитальный ремонт трамвайных путей на улицах Связистов и Серебренниковской. Как сообщили в пресс-службе мэрии, общая протяженность обновляемых линий составит 4 километра 200 метров.
Кроме того, в рамках плановых работ также предусмотрен ремонт трамвайных путей протяженностью 4 километра 900 метров на улице Мира.
Ранее мы писали, что в Новосибирске в ближайшее время хотят закупить 70 новых остановок.