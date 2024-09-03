В Новосибирске завершилась реконструкция Первомайского сквера

2 сентября на оперативном совещании в правительстве региона градоначальник Максим Кудрявцев проинформировал о завершении работ в Первомайском сквере.
Напомним, что, согласно первоначальному проекту, в Первомайском сквере предполагалось реконструировать все дорожки, кроме того, заменить покрытие прилегающих к скверу тротуаров, произвести монтаж питающих и распределительных сетей и опор освещения, светильников с люминесцентными лампами, установить новые скамейки.
Ремонт сквера начали весной 2023 года, а закончить все работы обещали осенью. Однако потом сроки сдачи переносили несколько раз.
В октябре 2023-го прокурор Новосибирска Роман Сивак даже внес представление тогдашнему мэру Анатолию Локтю в связи с выявленными нарушениями сроков муниципальных контрактов и потребовал принять меры претензионного характера к подрядчику и активизировать работы по реконструкции сквера.
Тем не менее, эпопея с затягиванием сроков сдачи объекта затянулась еще почти на год. В последний раз было объявлено о завершении работ 15 августа, но и в этот дедлайн подрядчик не уложился.