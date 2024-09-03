В Омске приступают к длительному капремонту моста у Телецентра

Отметим, предполагается, что работы продлятся свыше 2 лет: исполнение договора завершается 1 декабря 2026 года. Они разделены на три этапа, в рамках первого необходимо разработать рабочую документацию. Контрактом предусмотрены в том числе замена опорных конструкций и швов сооружения, обновление дорожного полотна по всей его протяженности, ремонт пролетных строений, замена бордюров, перил и ограждений; монтаж архитектурной подсветки, строительство новых ливневок, расширение тротуаров и выполнение работ по благоустройству прилегающей территории со стороны Левобережья.