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В Омске приступают к длительному капремонту моста у Телецентра

В минувший понедельник, 2 сентября 2024 года, на портале госзакупок разместили контракт на выполнение работ по капитальному ремонту моста им. 60 лет ВЛКСМ (также известен как мост у Телецентра). Учитывая стандартную формулировку договора о начале исполнения работ «с момента заключения договора», можно говорить, что длительный процесс стартовал.

Напомним, процедура заключения контракта с ООО «СтройТраст» Армана Акопяна на 2,743 миллиарда рублей несколько затянулась на фоне обращения не допущенной к конкурсной процедуре иногороней фирмы в ФАС России с требованием пересмотра решения комиссии.

Отметим, предполагается, что работы продлятся свыше 2 лет: исполнение договора завершается 1 декабря 2026 года. Они разделены на три этапа, в рамках первого необходимо разработать рабочую документацию. Контрактом предусмотрены в том числе замена опорных конструкций и швов сооружения, обновление дорожного полотна по всей его протяженности, ремонт пролетных строений, замена бордюров, перил и ограждений; монтаж архитектурной подсветки, строительство новых ливневок, расширение тротуаров и выполнение работ по благоустройству прилегающей территории со стороны Левобережья.