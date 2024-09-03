Новый индустриальный парк в Татарстане получил аккредитацию в Минпромторге РФ

Парк занимает почти 100 гектаров. Комплекс инженерных сетей будет введен в эксплуатацию в конце этого года. Будущие резиденты планируют инвестировать в свои проекты порядка 17 млрд рублей. После запуска предприятий там создадут около 1,5 тыс. рабочих мест. Среди крупных инвесторов Фабрика мороженного «Славица», ГК «НЭФИС», Ростсельмаш и другие.